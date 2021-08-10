Армяне вновь обстреляли наши позиции в Нахчыванском направлении

10 августа в дневное время подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Ответным огнем противник был подавлен.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.