Громкое признание Заруи Постанджян: Армения является государством-террористом

То, о чем так давно и громко говорили в Азербайджане, подтверждает само время и армянские политики. Наша страна, с самых различных трибун многократно указывала на то, что Армения является государством, использующим террористические методы для решения своих внешнеполитических задачи и в ходе внутриполитических разборок. Власти Армении всячески пытались отрицать очевидное. Речь сейчас идет не только о действующей армянской власти. Точно также врало, изворачивалось и прежнее руководство РА.

И это при том, что имелась куча очевидных фактов, казалось бы, делающих невозможным отрицание террористического фактора, как важнейшего составляющего армянской внешней политики. Скольких азербайджанских, турецких политиков убили армянские террористы! Сколько терактов они совершили по всему миру! Плюс, все же помнят про теракт в парламенте Армении. Кто был его заказчиком, в РА до сих пор не раскрывают.

И вот, мы слышим кучу новых сообщений о том, как активно работает террор, как двигатель армянской действительности.Это председатель партии "Страна абрикоса" Заруи Постанджян выступила с заявлением в связи с подрывом автомобиля, принадлежавшего ее супругу. Заявление адресовано генеральному прокуроры Артуру Давтяну и омбудсмену Арману Татояну. Инцидент произошел около половины четвертогог в ночь на 5 августа. "Mercedes", припаркованный во дворе дома, где проживает семья Постанджян, между улицами Касяна и Гюльбенкяна, был взорван неизвестными. Пострадал еще один автомобиль.

"По прошествии четырех суток после террористического акта правоохранительные органы не провели неотложные действия для возбуждения уголовного дела и комплексной экспертизы. По требованию полиции пострадавшие автомобили все еще находятся на месте происшествия. В результате террористического акта нанесен моральный и материальный ущерб. Однако до сих пор пострадавшим не придан соответствующий статус, они не обеспечены необходимыми мерами защиты", заявила по этому поводу З.Постанджян.

По ее мнению, после сопоставления фактов становится очевидным, что Республика Армения не только не выполняет свои обязанности в борьбе с терроризмом, но и, проявляя бездействие, по сути, спонсирует терроризм, создавая в обществе атмосферу страха и беспокойства для защиты настоящего и будущего, прав и свобод, которые гарантированы Конституцией РА.

"Не проведение следствия по террористическому акту, осуществленному с применением взрывчатых и зажигательных веществ (оружия), представляющих особую опасность, в жилом районе Еревана, является отказом от выполнения обязанностей государством. До сих пор властями Армении не было дано официального разъяснения, почему не возбуждено уголовное дело и не осуществлена комплексная экспертиза. Мы можем констатировать, что проживающие и работающие в Ереване политические и общественные деятели стали мишенью терроризма", - заявляет Постанджян.

Эти ее слова обязательно нужно взять на вооружение азербайджанским дипломатам, послам в разных странах мира, МИД Азербайджана, депутатам Милли Меджлиса и членам делегации нашей страны в ПАСЕ. Речь З.Постанджян нужно зачитывать со всех возможных трибун, показывать ее всем симпатизирующим зарубежным политикам, как доказательство террористической сущности соседнего государства.

В том числе и потому, что З.Постанджян невозможно обвинить в работе на "карабахский клан". Ведь, в бытность президентом Армении Сержа Саргсяна, она жестко критиковала его. Именно она 2 октября 2013 года, на сессии ПАСЕ в Страсбурге, обращаясь к третьему президенту Армении после его выступления, спросила, проигрывал ли он в казино 70 миллионов евро. После этого в отношении Постанджян началась кампания морального террора.

Ее исключили из армянской делегации в ПАСЕ, попутно развернув омерзительную компанию по дискредитации, превратив действующего политика чуть ли не в порно-звезду. Но, даже режим Саргсяна не переходил той черты, что перейдена ныне режимом "демократического" Пашиняна. И мне крайне интересно наблюдать за омерзительным молчанием со стороны всех тех международных структур, институций, правозащитных организаций, что так часто ищут соломинку в глазу Азербайджана, не замечая склада бревен в Армении.

А ведь дело там не ограничивается тем, что Постанджян называет терактом. На члена фракции "Мой шаг" Совета старейшин Еревана Армана Антоняна было совершено покушение, люди в масках в его собственном доме нанесли 11 ударов ножом. Об этом на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана 10 августа заявил мэр города Айк Марутян. Как видим, снова использован метод террора. Да, в отношении представителя правящей партии. Но кто и когда сказал, что у нее есть монополия на террор в отношении своих политических противников?!

Мы же все знаем, что "карабахский клан" в лице Роберта Кочаряна , Сержа Саргсяна и прочих криминальных персонажей, имеет возможность содержания огромного количества банд, которые в нужный момент готовы совершить любое преступление. Вплоть до терактов. Собственно, неспроста же газета "Грапарак " выступила с сенсационным заявлением о том, что Служба национальной безопасности Армении якобы получила сведения о предстоящем теракте против Никола Пашиняна. Это еще одно признание того, что Армения и терроризм являются синонимами. О чем конечно же следует знать и помнить всем тем, кто системно лжет, представляя данное государство, как "оплот демократии".

Акпер Гасанов