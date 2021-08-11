Благодарим всех наших азербайджанских братьев за поддержку в борьбе с пожарами.

Об этом, как передает Trend, сказал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

"Борьба с лесными пожарами в Турции продолжается. Мы благодарны всем нашим друзьям, которые нам помогают. Самую большую помощь нам оказывает братский Азербайджан. Мы благодарим всех наших азербайджанских братьев за поддержку в борьбе с пожарами", - сказал он.

Напомнив слова общенационально лидера Гейдара Алиева - "Одна нация, два государства!", Пакдемирли перечислил поддержку Азербайджана в борьбе с пожарами и подчеркнул, что оказываемая помощь является истинным примером братства.

Напомним, что для тушения лесных пожаров в Турции из Азербайджана отправлены 743 сотрудника МЧС, 97 единиц техники, включая 77 пожарных автомобилей, шесть автомобилей-насосов, одну автозаправочную цистерну, четыре штабные машины, два автобуса, один пикап, вспомогательные технические средства, самолет-амфибию "Бе-200ЧС" и один вертолет.