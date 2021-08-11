https://news.day.az/politics/1368885.html ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджана - последние данные
ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджана - последние данные
11 августа в 01:05 часов подразделения ВС Армении с позиций близ населенного пункта Зеркенд Басаркечерского района обстреляли позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, среди личного состава Азербайджанской Армии погибших и раненых нет.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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