ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджана

11 августа в 01:05 часов подразделения ВС Армении с позиций близ населенного пункта Зеркенд Басаркечерского района обстреляли позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, среди личного состава Азербайджанской Армии погибших и раненых нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.