Признания, откровения и рассказы о чем-то важном или печальном в жизни того или иного человека, бывают самыми разными. К примеру, порноактриса Лиза Спаркс заявила, что единственная работа в индустрии, о которой она сожалеет, - это участие в соревнованиях Eroticon по количеству партнеров за ночь. Звезда фильмов для взрослых согласилась на такой конкурс в 2004 году.

Соревнование длилось 7 с половиной часов. Лиза призналась, что она была очень разочарована, и ей тогда было так скучно, что она заказала доставку еды из McDonald's. Тем не менее, она победила в этом специфичном соревновании с результатом в 919 мужчин за ночь. Такое себе признание по поводу своеобразного триумфа. Но еще более "оригинальным" было признание третьего президента Армении Сержа Саргсяна.

Сделал он его, выступая на 17-м съезде Республиканской партии Армении. Да, той самой РПА, которую Азатович продолжает возглавлять даже после того, как его свергли в результате "шашлычной революции" 2018 года. Нет, бывший карабахский сепаратист и бывший глава армянского государства не участвовал в соревнованиях Eroticon по количеству партнеров за ночь.

Но он был разочарован не меньше, чем порноактриса Лиза Спаркс. Разочаровали Саргсяна не 919 мужчин, а гораздо большее число граждан Армении разного пола, возраста, политической ориентации. Они все, так сказать в групповом порядке, сделали с Азатовичемм такое, что и не снилось Лизе Спаркс в ее самых смелых фантазиях. И вот теперь, спустя более, чем три года после случившегося, носитель прозвища "Чебурашка" решил рассказать о своем недовольстве случившимся тогда с ним.

"Я не заставлял вас становиться участниками этой авантюры", - обиженно произнес он, сетуя на взбунтовавшийся армянский народ, который помешал лопоухому временщику и дальше грабить страну. Собственно, та же Лиза Спаркс не заставляла никого из 919 переспавших с ней за ночь мужчин, "участвовать в этой авантюре". Впрочем, она все же не была главой армянского государства и ее , соответственно, не свергали с этой должности.

Что до Азатовича, то он решил все же кое в чем признаться."Понимаю, и не раз, в отличие от многих, признавал, что в период нашего правления были разные ошибки и упущения. Что множество проблем решалось достаточно медленно. Что наши соотечественники ожидали от нас большего. Что в стране было повышенное восприятие несправедливости и коррупции. Что я не был достаточно жестким в отношении тех, кто накопил богатство, прикрываясь нашим именем", - заявил он.

"Разные ошибки", без их детализации - это прям какой-то анекдот от Азатовича. Потому, что в реальности, именно при нем Армению неоднократно и публично унижали. Так было, когда Саргсяна, вначале уверявшего всех своих граждан в том, что РА движется в ЕС, в итоге развернули в сторону ТС и ЕАЭС. Потом, когда в период его президентства Саргсяном и Налбандяном поиграли в "футбольную дипломатию", показав всему миру, как глава МИД РА смиренно подписывает то, что не желал подписывать по приказу главы внешнеполитического ведомства другого государства.

Но просто "высший пилотаж" - это рассуждения третьего президента РА о том, что он "не был достаточно жестким в отношении тех, кто накопил богатство, прикрываясь нашим именем". Собственно, а как мог Серж Саргсян, потративший десятки миллионов долларов в казино Баден-Бадена, быть жестким в отношении самого себя?! Нет, себя он холил и лелеял, себе он позволял все.

И не только себе. Его зять Мика стал обладателем огромных капиталов, он владел СМИ, недвижимостью, большим парком очень дорогих иномарок. Он содержал певиц, политиков разного уровня. Как мог быть к нему суровым тот, на чьей дочери был женат Мика?! А как он мог быть жестким по отношению к своим родным братьям, которые воровали вагонами?!

Не мог всеармянский Чебурашка быть жестким и по отношению к гражданину Гватемалы по имени Франклин Гонсалес. Почему? Да потому, что под этим именем скрывался его племянник Нарек Саргсян. Которого в июне нынешнего года ереванский суд общей юрисдикции приговорил к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Обнаружили Саргсяна-Гонсалеса, кстати, в Чехии, где он скрывался после "шашлычной революции".

Странно, что такая очевидная истина не приходит на ум тем, кто наивно ждал от Сержа Саргсяна осуждения самого себя и своих родных. Нет, находящемуся ныне под следствием лузеру проще выразить недовольство теми, кто послал его в пешее эротическое путешествие три года назад. Фразы "какой артист умирает" не было, хотя она напрашивалась.

Но, было все же не менее запоминающееся утверждение. "Я не заставлял вас становиться участниками этой авантюры, а потом, как говорится, "целовать в лоб осла" - самого громко орущего в стаде", - изрек третий президент Армении, выбрав в общении со своим народом наиболее понятные ему образные сравнения. Имени того, кого Саргсян считает ослом, не прозвучало. Впрочем, и без того было понятно, что Саргсян говорит про действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Кто, куда и с какой частотой его целовал, и почему этому так завидует Сержик - тема исследования ереванских сексопатологов и психиатров. Но и без их вердикта возникает всего один вопрос - если Пашинян является "громко орущим ослом", то кем в таком случае является Серж Саргсян, которого Воваевич сверг? Будь Азатович предельно откровенен, он бы дал ответ на этот вопрос. Но ему проще возмущаться этим армянским народом. И искать, соответственно, себе иной армянский народ.

Акпер Гасанов