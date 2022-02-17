Трагедия длиной в 34 года. К истокам возникновения конфликта

Автор: Пярвин Мирзазаде

13 февраля 1988 года в столице бывшей НКАО городе Ханкенди начались митинги армянского населения области, инициированные националистическим подпольем, с требованием передачи автономии из состава Азербайджанской ССР и присоединения к Армянской ССР.

Этому событию предшествовали погромы и изгнание азербайджанского населения из Армянской ССР, начавшиеся в ноябре-декабре 1987 года. Информация об этих событиях замалчивалась в советских средствах массовой информации.

Начиная с 1987 года, представители радикальных армянских националистических кругов, при негласной поддержке властей Армянской ССР, воспользовавшись проводимой в СССР политикой перестройки и гласности, стали активно выступать за передачу НКАО и Шаумяновского (сельского) района Азербайджанской ССР (ныне часть Геранбойского района), население которого составляли преимущественно армяне в состав Армянской ССР, мотивируя это тем, что проживающее там армянское население имеет проблемы в развитии культуры и образования, отстаёт в экономическом развитии и т.д.

Общая численность армянского населения этих регионов Азербайджанской ССР, согласно переписи населения СССР в 1979 году, составляла около 140 тысяч человек. Для того, чтобы добиться передачи этих территорий в состав Армянской ССР, в бывшей НКАО и самой Армении была развёрнута широкая кампания по обращению армянской интеллигенции и трудящихся к союзному центру с просьбой незамедлительно решить этот вопрос, увязывая это с "успехом" проводимой политики и "искренностью" намерений советского лидера М. Горбачева.

Тогдашнее руководство СССР вначале открыто не стало высказываться по данному вопросу, но влиятельные представители армянского лобби в Москве из окружения М. Горбачева, а именно академик А. Аганбекян, высокопоставленные работники ЦК КПСС и Совмина К. Брутенц, Г. Шахназаров, С. Ситарян и другие стали намекать лидерам этого движения, что если им удастся активизировать свои действия и поднажать на Москву, то вопрос будет незамедлительно решён в пользу армянской стороны.

Воспользовавшись тем, что в результате интриг М. Горбачеву в 1987 году удалось устранить из Политбюро (под предлогом болезни) Гейдара Алиева, который стойко защищал интересы Азербайджана от посягательств со стороны армянских националистов, их покровители в союзном центре стали открыто поддерживать эти притязания.

В ноябре 1987 года академик А. Аганбекян, который считался правой рукой М. Горбачева в проведении экономических "реформ" в стране, в интервью печатному органу компартии Франции газете "Юманите" открыто заявил, что считает необходимым передать Нагорно-Карабахскую Автономную область и Нахчыванскую АССР в состав Армянской ССР, потому что, по его мнению, обе автономии больше экономически связаны с Арменией, нежели с Азербайджаном. После этого заявления одного из ближайших соратников М. Горбачева, руки у националистического подполья в Ереване и НКАО были окончательно развязаны и оно приступило к конкретным действиям по отторжению этих территорий от Азербайджана.

Для начала радикальные армянские националисты спровоцировали антиазербайджанские погромы в Армении, в местах компактного проживания азербайджанцев. Начиная с 1948 года, под предлогом того, что для армянских переселенцев из стран Ближнего и Среднего Востока необходимо освободить места для проживания, большое количество азербайджанцев уже было переселено из Армянской ССР.

К середине 60-ых годов в Армении практически не осталось азербайджанцев в городах, в том числе и в столице - Ереване, где они ещё до начала 50-ых годов составляли почти половину населения.

Несмотря на проводимую в СССР так называемую Ленинскую национальную политику, которая провозглашала равенство всех народов единого Союза, власти Армянской ССР делали все возможное, чтобы азербайджанское население постепенно под давлением, но якобы добровольно оставляло свои исторические места проживания и переселялось бы в Азербайджан.

Для этого постепенно сокращалось обучение на родном языке, закрывались азербайджанские школы и отделения в вузах, ликвидировались дома культуры, газеты, журналы, был введён критерий того, что незнание государственного армянского языка не позволяло занимать должности в советских и партийных органах.

К 1987 году азербайджанцы жили в основном в сельской местности и занимались животноводством и растениеводством, выращивая фрукты и овощи. Учитывая нехватку сельскохозяйственных угодий из горного рельефа местности в Армении, армянские власти осуществляли политику выдавливания азербайджанского населения, под различными предлогами отнимали плодородные земли у колхозов и совхозов, в которых большинство были азербайджанцы и передавали их аналогичным сельхозпредприятиям, в которых работали только армяне.

В отличии от Армении, армянское население Азербайджана проживало как в крупных городах Баку, Гяндже, Сумгайыте и других, а также в сельской местности, где существовали многочисленные школы на армянском языке. Кроме того, учитывая широкое распространение русского языка в Баку и других городах, лица армянской национальности занимали важные посты в советских, партийных и правоохранительных органах, где им можно было не пользоваться государственным языком - азербайджанским и использовать только русский язык.

Согласно Конституции Азербайджанской СССР, принятой в 1978 году, государственным языком республики являлся азербайджанский, подобный закон существовал и в Армянской ССР, причем в обеих республиках русский язык являлся языком межнационального общения. Однако если в Азербайджанской ССР национальные меньшинства широко использовали русский язык как в быту, так и в работе, то в Армянской ССР незнание армянского языка создавало проблемы при приеме на службу в советские и партийные органы.

В Азербайджанской ССР, где проживало значительное армянское меньшинство, существовали школы на армянском языке не только в НКАО, но и в Баку, Гяндже и других местах проживания армянского населения. Кроме того, в НКАО армянский язык широко использовался в обиходе и государственных учреждениях в качестве третьего языка, хотя в Конституции Азербайджанской ССР эта норма официально не была определена.

Наряду с этим, представителям армянского меньшинства были выделены многочисленные целевые места в вузах республики, в которые они поступали сдав формально вступительные экзамены, а в НКАО был открыт Педагогический институт с обучением на армянском языке и с небольшим отделением на азербайджанском языке.

В бывшем НКАО существовали региональные отделения республиканских творческих союзов писателей, композиторов, художников, а также драматический театр на армянском языке.

Даже эти некоторые факты о положении армянского меньшинства в Азербайджане свидетельствуют о том, что вся ложь, распространяемая армянской стороной относительно притеснения армян в бывшей Азербайджанской ССР, является откровенной ложью и провокацией. В то время, как азербайджанцы практически не занимали высоких должностей в советских и партийных органах Армянской ССР, хотя по численности были вторым национальным меньшинством (около 250 тысяч человек), то в Азербайджанской ССР армяне были широко представлены во всех ветвях власти, снизу до верху, а также занимали ключевые позиции в теневом бизнесе, торговле и сфере обслуживания.

Большую часть населения НКАО составляли лица армянской национальности согласно переписи населения СССР, проведённой в 1979 году.

Население области составляло около 163 тысяч человек, из них азербайджанцы составляли около 25 % от общего числа жителей. При этом рождаемость у азербайджанцев всегда была выше чем у армян, но ввиду того, что азербайджанцам было трудно найти работу после окончания вузов и средних учебных заведений в НКАО, большинство из них не возвращались обратно в область и селились в других населённых пунктах Азербайджана.

Причиной этого был автономный статус этого региона, который был создан исключительно для армянского населения и большинство должностей в советских и партийных организациях были зарезервированы для них. Вот почему возник определенный дисбаланс в демографическом составе НКАО, в отличии от других автономий бывшего союза, где значительную часть населения составляли представители титульной нации. К примеру, в Абхазии или Южной Осетии грузинское население было больше представителей национальных меньшинств.

Все ссылки армянской стороны на то, что экономическое развитие области отставало от развития других регионов, были надуманы, так как средства для НКАО выделялись из бюджета республики на основе поручений Госплана СССР, где за это отвечал тогдашний первый зампредседателя, армянин по национальности С. Ситарян.

НКАО была одним из наиболее развитых регионов Азербайджанской ССР. Из провинциального населённого пункта Ханкенди стал одним из крупных промышленных центров региона, куда была подведена железная дорога из Агдама и построен региональный аэропорт, который принимал рейсы из Баку и Еревана.

Армянская сторона давно стремилась вычленить НКАО и Нахчыван из состава Азербайджана. Для этого руководители компартии Армении неоднократно обращались в союзный центр во времена руководства И. Сталина, Н. Хрущева и Л. Брежнева, но каждый раз получали резкий отказ из Москвы, основанный на решении Кавказского Бюро РКП(б), в котором было четко записано, что автономная область должна оставаться в составе Азербайджана.

Приход к власти М. Горбачева воодушевил затаившихся армянских националистов, которые воспользовавшись близостью представителей диаспоры, проживающих в Москве армян к новому руководителю СССР, раскрутили спираль межнациональной розни и заварили конфликт, переросший в полномасштабную региональную войну, которая шла с перерывами более 30 лет.

Лишь после того, как к власти в Азербайджане в 1993 году пришел Гейдар Алиев, взявший курс на создание сильного независимого государства, начался процесс возрождения и укрепления государственности, что в конце концов привело к победе и окончанию конфликта.

Президент Ильхам Алиев с первых дней своего руководства страной взял курс на решение главной национальной проблемы - решение карабахского конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана и принципов международного права. На протяжение почти 17 лет глава Азербайджанского государства вёл мирные переговоры, стремясь без лишних жертв решить этот вопрос, чтобы обеспечить возвращение изгнанных с оккупированных территорий азербайджанцев, выражая готовность предоставить статус автономии армянскому населению Карабахского региона, который был ликвидирован лидерами "миацума" в 1991 году, когда они, поняв, что сразу присоединить захваченные земли не удастся, провозгласили квазинезависимость, которую никто в мире, даже Армения, не признала.

Увы, армянское население Карабахского региона в националистическом угаре слепо следовало за этими бандитами и террористами, которые вели их к катастрофе. Отказавшись в ходе переговоров от мирных инициатив Азербайджана, армянские лидеры сами сделали свой выбор, предпочтя войну справедливому миру, надеясь, что при содействии влиятельной зарубежной диаспоры им удастся сохранить захваченное. Но, как всегда, оказались в пролёте, потеряв как оккупированные территории, так и возможность иметь автономию в 1985 году.

Начавшиеся в СССР экономические реформы способствовали тому, что многие представители теневого бизнеса в Азербайджане вышли из подполья и начали активно принимать участие в кооперативном движении предтечи частного предпринимательства. Многие армяне, которые раньше делали теневой бизнес в подполье, сразу же легализовали свой бизнес и стали официально довольно обеспеченными людьми. Незадолго до начала конфликта среди армянских жителей Азербайджана представители подпольных националистических организаций стали распространять изданную в Ереване на русском языке книгу Зория Балаяна "Очаг", которая была полна тюркофобских выпадов против тюрков, а также тайно осуществлялся сбор средств в некий секретный фонд поддержки Армении.

Уже в начале 1987 года состоятельные армяне, проживающие в Баку, Гяндже и других городах, стали постепенно продавать свой бизнес, квартиры, дачи и покидать Азербайджан под предлогом того, что новые условия дают возможность заработать больше денег в России, Армении и других союзных республиках.

Тогда все это выглядело обыденно и не вызывало никаких вопросов, но позже начавшийся конфликт показал, что это переселение осуществлялось на основании неких директив, которые распространял какой-то тайный центр, который вёл подготовку к началу действий по отторжению части Азербайджанской ССР.

Дальнейший ход событий выявил, что в Армении и НКАО существовало тайное подполье, в которое входили как представители государственных структур, так и националистически настроенной интеллигенции, которые при поддержке зарубежной диаспоры вели подготовку к захвату части территории Азербайджана, а далее к выходу Армении из состава СССР и созданию "великой Армении" на части территории Азербайджана, Грузии, Турции и Ирана.

Начавшиеся в конце 1987 года в Армении антиазербайджанские погромы, которые сопровождались убийствами, грабежами и захватом собственности, к сожалению, не нашли отображения в международной прессе тех лет. Ввиду того, что большинство азербайджанцев проживало в приграничных с Ираном и Турцией районах Армянской ССР, которые входили в состав закрытой пограничной зоны и доступ в них был закрыт, информация о событиях скрывалась.

Поэтому все этнические чистки азербайджанского населения Армении были проведены в условиях выгодных армянским националистам, которым удалось скрыть правду о событиях тех лет, а затем преподносить их как "добровольное возвращение" азербайджанцев на родину, хотя территория нынешней независимой Армении - это исторические азербайджанские земли, которые после присоединения Ереванского, Нахчыванского, Карабахского и Гянджинского ханств по итогам русско-иранских войн и русско-турецких войн 19 века к Российской империи, были переданы армянским переселенцам из Ирана и Османской империи. Царские власти старались заменить мусульманское население (тюрков - азербайджанцев), которым не доверяли, подозревая в том, что они могут всегда встать на сторону кдиноверцев.

Исход азербайджанцев из Армении, который до сих пор тщательно скрывают армянские власти, явился одним из первых звеньев начинавшегося конфликта. Как только первые беженцы из Армении стали пребывать в Азербайджан, правда о событиях в Армении стала распространяться по республике, хотя республиканские власти по указанию союзного центра пытались скрыть правду о погромах и убийствах, чтобы сохранить главный идеологический постулат о "единой братской советской семье народов".

Прибывшие беженцы из Армении стали размещаться у своих родственниках. Потерявшие кров и лишившиеся всего своего имущества они стали потенциальной базой для будущих беспорядков и выступлений против армянского населения Азербайджана, которые планировались радикальными армянскими националистами, нуждавшимися в оправдании их действий по началу движения под названием "миацум"(присоединение) НКАО к Армянской ССР.

Понимая, что властям в Ереване и Баку не удастся долго скрывать правду о событиях в Армении и рано или поздно союзным властям придётся вмешаться, армянские подпольщики решили перейти к активным действиям и легализовать свои территориальные претензии под лозунгами гласности и перестройки, чтобы добиться вывода НКАО из состава Азербайджанской ССР.

Для этого в НКАО, при активном участии местных властей, которые в большинстве своём тогда составляли сторонники "миацума", начали готовить массовые митинги в поддержку выхода из Азербайджанской ССР и вхождения в состав Армянской ССР, которые начались 13 февраля 1988 года, положив официальное начало самому долгому и кровопролитному конфликту на территории бывшего СССР, который длился почти 34 года и послужил началу распада Советского Союза, окончательно разрушил идеологические основы государства, основанного на марксистко-ленинской теории пролетарского интернационализма.

Следует заметить, что искусственно раздутое националистами недовольство армянского населения НКАО социально-экономическим положением в области не имело под собой реальной основы. НКАО, также как Азербайджанская ССР и весь СССР, имела проблемы с обеспечением продовольствием и промышленными товарами. Однако учитывая то, что область имела хорошо развитую отрасль сельского хозяйства, население имело возможность приобретать многие дефицитные продукты на местных рынках по умеренным ценам, которые поставлялись туда местными фермерами со своих приусадебных участков и домашних ферм, в отличии от жителей Баку, Гянджи и других городов, лишенных этой возможности.

Большинство руководителей партийных и советских органов НКАО были представителями армянского населения, за исключением Шушинского района, где большинство составляли азербайджанцы. Личный состав органов МВД области в большинстве составляли местные армяне.

Так что все претензии армянской стороны на дискриминацию армянского населения в Азербайджане несостоятельны и носят предвзятый характер. Конфликт возник в результате осуществления радикальными армянскими националистическими организациями при финансовой и материальной поддержке зарубежной диаспоры тайного проекта, целью которого было оторвать часть территории соседней союзной республики, имевшей далеко идущие планы по созданию эфемерного государства "великой Армении" от Черного моря до Каспийского.

Главными виновниками этого конфликта являются как зарубежные эмиссары традиционных армянских националистических партий АРФД Дашнакцутюн, Гнчак, Рамкавар и террористических организаций типа АСАЛА, так и их последователи и приспешники из подпольных националистических организаций в самой Армении и НКАО, идейной основой которых являются идеология пещерного национализма, тюркофобии, ксенофобии и расизма.

Поставив себе самоцель - уничтожение представителей тюркской нации и захват территорий, где они проживают - армянские националисты готовы ради этого пожертвовать всем армянским народом, который уже почти 34 года сам тоже является жертвой этой политики. Десятилетиями проводимая этими кругами антитурецкая и антиазербайджанская идеологическая кампания по одурманиванию армянского народа бредовыми утопическими идеями сделала своё дело, ввергнув весь народ в пучину кровавой войны, которая привела в конце концов на край национальной катастрофы.

Теперь же по прошествию 34 лет, когда конфликт практически завершен, Армения потерпела полное поражение и капитулировала, испробовав терапию азербайджанского железного кулака. Сегодня у армянского народа есть ещё время осознать то, что была совершена ошибка, когда пойдя за фальшивыми национальными идеями и обманувшись речами своих лживых лидеров, он был фактически стравлен с азербайджанским народом, с которым обречён жить на одной территории в регионе Южного Кавказа.

Недаром Президент Ильхам Алиев, выдвинув свои мирные инициативы по урегулированию ситуации, призывает к достижению мирного соглашения, примирению и началу диалога между народами, отказавшись от всяческих исторических лжепретензий и признав территориальную целостность обеих государств.

Азербайджан сделал свой шаг навстречу, мяч теперь на армянской стороне, которая пока не демонстрирует желание исправить ту трагическую ошибку, которую совершила 34 года назад, развязав конфликт и последующие войны за чужую землю, закончившиеся полной катастрофой для Армении.