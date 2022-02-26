https://news.day.az/politics/1439443.html Посольство Турции поделилось публикацией в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии
Посольство Турции поделилось публикацией в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии
"С уважением чтим память ставших шехидами 30 лет назад в результате атаки армянских вооруженных формирований на азербайджанский город Ходжалы. Да упокоит Аллах их души. Глубоко ощущаем боль, с которой наши азербайджанские братья и сестры столкнулись в Ходжалы".
Как передает Day.Az, об этом отмечено в публикации посольства Турции в Азербайджане в Twitter.
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