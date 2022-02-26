Посольство Турции поделилось публикацией в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии

"С уважением чтим память ставших шехидами 30 лет назад в результате атаки армянских вооруженных формирований на азербайджанский город Ходжалы. Да упокоит Аллах их души. Глубоко ощущаем боль, с которой наши азербайджанские братья и сестры столкнулись в Ходжалы".

Как передает Day.Az, об этом отмечено в публикации посольства Турции в Азербайджане в Twitter.