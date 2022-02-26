Турция не позволит забыть зверства, совершенные в Ходжалы

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в связи с 30-й годовщиной Ходжалинской трагедии, передает Day.Az.

"Мы не забыли и не позволим забыть зверства, совершенные 30 лет назад в Ходжалы на глазах у всего мира! Горе Азербайджана - это наше горе", - написал Чавушоглу в Twitter.