https://news.day.az/politics/1439444.html Турция не позволит забыть зверства, совершенные в Ходжалы - Чавушоглу
Турция не позволит забыть зверства, совершенные в Ходжалы - Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в связи с 30-й годовщиной Ходжалинской трагедии, передает Day.Az.
"Мы не забыли и не позволим забыть зверства, совершенные 30 лет назад в Ходжалы на глазах у всего мира! Горе Азербайджана - это наше горе", - написал Чавушоглу в Twitter.
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