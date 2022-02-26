Переговоры Путина и Пашиняна

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, сообщается в субботу на сайте Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Продолжен обмен мнениями по практическим аспектам реализации договоренностей, закрепленных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая вопросы обеспечения стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении.