https://news.day.az/politics/1439577.html Президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры между Украиной и РФ - Зеленский
Президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры между Украиной и РФ - Зеленский
Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили ему организовать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, передает Day.Az.
По словам украинского лидера, он 26 февраля провел телефонные разговоры с главами нескольких зарубежных государств, в частности, с Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Они предложили организовать переговоры с Россией, что можно только приветствовать", - сказал Зеленский.
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