Армянские прихвостни пытаются использовать ситуацию в Украине против Азербайджана

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В последние несколько дней наши соседи и их болельщики на российских просторах заерзали и зачесались, вдохновленные происходящими в Украине событиями. Причиной постигшего их вдохновения может быть бурная фантазия, нездоровые инстинкты и вера в бабу Вангу и Нострадамуса. А если говорить о лоббистах армянских интересов, то и финансовый интерес. Но не только, конечно же - есть и такие, кто просто тупо ненавидит Турцию и Азербайджан и потому питает склонность к армянству во всех его проявлениях.

Мы не призываем разлюбить армян, мы просто советуем некоторым товарищам, которые нам вовсе не товарищи, контролировать язык, хотя бы исходя из интересов своей собственной страны и ее официальной линии. Речь в данном случае о России и одном из поклонников армянства, питающего к нашим двум странам такую неприязнь, что "кушать не может".

Ведущий радио "Комсомольской правды" Сергей Мардан выходит в эфир каждый день с программой "Утренний Мардан", в которой типа рассуждает на актуальные темы. И никогда не упускает повода, чтобы подцепить Азербайджан. И всякий раз в этих поддевках звучит откровенная неприязнь и даже какая-то ненависть. Чем азербайджанцы так насолили российскому журналисту, трудно сказать. Но что-то подсказывает, что причина вовсе не в личной неприязни. И что особенно обращает на себя внимание - товарищ Мардан взял за привычку запугивать Азербайджан Россией. В начале Второй Карабахской войны ведущий "КП" многозначительно заявлял, что Азербайджан, мол, атаковал не Армению, а военного союзника России. Мол, смотрите ааа, с кем связались. Эта фраза вызвала щенячий восторг у армянской стороны и вдохновляла диванных патриотов. Но в Кремле Мардана не услышали, и вскоре тема военного союзничества ушла с повестки и говорить об этом в российском эфире стало даже как-то неприлично.

Сегодня радиоголос "КП" снова пытается запугивать Азербайджан Россией. "Если Турция закроет Босфор, следующий кандидат на денацификацию - Азербайджан", - написал он в своем Телеграмм-канале. Пугать Москвой Анкару, как говорится, душка не хватило. И снова досталось нам.

Углубляться в озвученную чушь не будем. Тут важнее поговорить о том, почему такие инсинуации звучат всего через несколько дней после того, как Азербайджан и Россия стали союзниками. Это не случайно, если обратить внимание на ту активность, с которой продвигаются российско-азербайджанские отношения, и все, что произошло за последние полтора года.

Началось все с поражения Армении в 44-дневной войне, во время которой, как мы уже выше заметили, военное союзничество с Россией не состоялось. Были предприняты огромные усилия для усиления имеющихся у российской стороны фобий и возбуждения антиазербайджанских настроений. Но провокации не дали результата. Наоборот, отношения Москвы и Баку улучшались в течение прошедшего после войны периода. Это стало еще одним ударом для армянства, до сих не оправившегося от поражения в войне. Прошло полтора года, и пора уже было бы нашим соседям прекратить истерику и начать думать о том, как жить дальше. Дальше поводов для истерики станет еще больше, и всевозможным марданам будет все труднее находить успокоительные пилюли для своих подзащитных.

Недавняя поездка Президента Ильхама Алиева в Москву, его переговоры с Владимиром Путиным, подписание декларации о союзничестве - все это стало шоком для армянской стороны. В Армении этого и не скрывают. Это серьезный удар для армянского лобби России, для которого факт военного союзничества с Ереваном был главным оружием и основным аргументом. Теперь это оружие выбито из рук. Смешно было наблюдать за крикунами российских ток-шоу после подписания документа - все эти соловьевы и багдасаровы выглядели очень забавно.

Армянскую сторону и лоббистов раздражает, как Президент Азербайджана держится на встречах с российским коллегой. Да как он смеет не бояться? - возмущаются они. Как он смеет так спокойно общаться с представителями российских СМИ, в большинстве из которых Азербайджан не очень и жаловали всегда? А, пардон, щелчок по носу, полученный локомотивом проармянской пропаганды России Маргаритой Симоньян вообще был воспринят каждым носителем националистических идей и их прихвостнями как личное оскорбление. Напомним, что на встрече с редакторами российских медиа в ТАСС Симоньян пыталась поставить главу Азербайджана в неловкое положение, но в результате сама оказалась в луже. В армянских СМИ и на проармянских ресурсах было много воя и нытья по этому поводу. Но что тут поделать, так и будет, пока обладающие должностями армяне РФ не начнут осознавать, что они, прежде всего, граждане России, а уже потом армяне.

Сегодня армянская пропаганда с активным участием лоббистов и сочувствующих вроде Мардана наметила генеральную цель - по максимуму использовать ситуацию в Украине против Азербайджана. Причем, что интересно, работа идет сразу на два фронта. Одни работают над выставлением Баку в негативном свете в глазах Киева, другие усердно трудятся над тем же самым, только в российском направлении. И там, и там провокаторы терпят поражение, но надежда, как известно, умирает последней. Вот и Сергей Мардан уже мысленно направляет российскую армию на Азербайджан для борьбы... с нацизмом (!!!)

Наши соседям, конечно, было приятно такое почитать, а "утреннему Мардану" - лишний раз показать, что верен генеральной линии. А что это дает на деле? По большому счету, проармянская кодла ничего от подобных провокаций не выигрывает, кроме того, что получает возможность немного почесать свое самолюбие. Азербайджан им не по зубам. 44-дневная война это уже показала, а в начале ушедшей недели все могли убедиться в том, что Баку стал для таких провокаций еще более недосягаем. Вопли о якобы потере Россией Кавказа, экспансии Турции и прочей чепухе это комариные укусы, над которым и в Баку, и в Анкаре и, уверяем того же Мардана - в Москве только смеются.

Разнообразным деятелям, старающимся на армянской ниве, пора, наконец, уяснить, что на этом "фронте" им ничего не светит. Самое лучшее, что они коллективными усилиями могут сделать для солнечной Армении и интересов армянства, это прекратить всяческую деятельность в этом направлении. Азербайджан, нет, скажем еще более конкретно - Президент Азербайджана им не по зубам. Это политик, который всегда знает, что, как и когда нужно делать. Если аналитики, рвущие глотки за армянские интересы, прекратят истерику и попытаются взглянуть на вещи реально, они сумеют сделать правильные выводы из всего, что произошло за последнюю неделю. Не надо углубляться в события 2020 года, достаточно одной недели, чтобы все понять и начать подумывать о том, не пора ли сменить сторону.

А "денцификацию" (слово то какое) и нашим соседям, и их прихлебателям, и конкретно товарищу Мардану советуем провести вначале в собственных головах. Тогда, возможно, соцсети, бумага и эфир не будут больше загрязняться подобными глупостями, от которых пахнет бессилием.