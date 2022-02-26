Московская акция памяти жертв Трагедии в Ходжалы

Сегодня у здания посольства Азербайджана в Москве состоялась акция памяти жертв Трагедии в Ходжалы, произошедшей ровно 30 лет назад - в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Тогда незаконные вооруженные формирования, организованные армянскими националистами, при поддержке наемников осуществили массовые убийства азербайджанцев. Было убито 613 ходжалинцев, включая 63 ребенка и 106 женщин, восемь семей погибли полностью, и всех их лишили жизни только за то, что они были азербайджанцами. Из города было изгнано 5379 человек, 487 было ранено, еще 1275 попало в плен, а 150 пропало без вести, в том числе 68 женщин и 26 детей.