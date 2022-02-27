В Москве почтили память жертв Трагедии в Ходжалы

В Москве в Еврейском музее и центре толерантности состоялась акция памяти жертв Трагедии в Ходжалы, произошедшей 30 лет назад, 26 февраля 1992 года. В ту ночь в азербайджанский город Ходжалы ворвались боевики незаконных вооруженных формирований, организованные армянскими националистами, и нанятые ими солдаты и офицеры 366-го мотострелкового полка Объединенных сил СНГ. Они убили 613 местных жителей, включая 63 ребенка и 106 женщин. 5379 человек были изгнаны из города, 1275 попали в плен, а 150 пропали без вести, в том числе 68 женщин и 26 детей, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.