Венгрия также примет граждан Азербайджана, желающих покинуть Украину

Вслед за Республикой Молдова, Республикой Польша и Словацкой республикой Венгрия также примет граждан Азербайджанской Республики, желающих покинуть Украину в связи с сложившейся ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Граждане Азербайджанской Республики, находящиеся в приграничных регионах и подвергающиеся серьезной опасности, могут покинуть территорию Украины и направиться в Венгрию в следующем порядке:

- В Венгрию можно попасть через пограничные пункты Барабас, Берегсурани, Лоняй, Тисзетбекси и Захони между Украиной и Венгрией.

- Венгерская сторона будет оформлять гражданам Азербайджанской Республики безпошлинную 15-дневную визу в погранично-пропускных пунктах. В то же время наши граждане должны предъявить проездной документ (паспорт) на погранично-пропускном пункте.

Венгрия не будут требовать обязательного соблюдения визовых требований гражданами Азербайджана, а также паспорт COVID-19 и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

В связи с возникшими вопросами наши граждане могут связаться с посольством Азербайджанской Республики в Венгрии по телефону +36300901033 (для звонков по телефону), +994552999012 (для звонков через WhatsApp) и по электронной почте budapest@mission.mfa.gov.az