Сколько азербайджанских граждан покинули Украину за последние двое суток?

Как известно, в связи с ситуацией в Украине, на основании достигнутой по дипломатическим каналам договоренности о въезде граждан Азербайджана на территорию соседних стран, была предоставлена ​​информация о возможности сухопутного доступа в Молдову, Польшу, Словакию и Венгрию.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, в течение двух дней около 500 азербайджанских граждан въехали на территорию Молдовы через пограничные пункты Окница и Паланка в Украине, 50 из них вернулись в Азербайджан воздушным транспортом через территорию Румынии.

Еще 190 наших граждан пересекли границу Украины с Польшей наземным путем.

В связи с ситуацией в Украине МИД советует гражданам держаться подальше от военных объектов, оставаться дома или в безопасном месте, воздержаться от поездок.

В связи с особыми случаями наши граждане могут получить информацию, обратившись в Посольство Азербайджанской Республики в Киеве по телефону (+380 73) 5050000 и по электронной почте kiev@mission.mfa.gov.az, в Почетное консульство в Харькове по телефону (+38057) 7000531 и по электронной почте info.azconsulate@gmail.com

В зависимости от развития ситуации гражданам будет предоставлена​​дополнительная информация.