И Румыния готова принять граждан Азербайджана, желающих покинуть Украину

Румыния готова принять граждан Азербайджанской Республики, желающих покинуть Украину в связи с ситуацией в этой стране, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как сообщили в МИД, граждане Азербайджанской Республики, которые столкнулись с серьезной опасностью, могут покинуть территорию Украины и отправиться в Румынию в следующем порядке:

- Граждане Азербайджанской Республики могут въезжать в Румынию через пограничные пункты между двумя странами - Хальмеу, Сигету, Мармацией и Сирет.

Внимание! Наши граждане, прибывающие в Республику Молдова из Украины, могут въехать в Румынию через пограничные пункты Стынка, Скулень, Албита, Оанча, Галац и Исакча между Молдовой и Румынией.

- Принимая во внимание тот факт, что граждане Азербайджанской Республики покидают территорию Украины в связи с конфликтом, румынская сторона временно отменила визовый режим для транзита через территорию страны. При этом наши граждане должны предъявить проездной документ (паспорт или свидетельство на возвращение) на пограничном пункте пропуска.

- Румынская сторона не будет в обязательном порядке требовать COVID-паспорт и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 от граждан Азербайджанской Республики, желающих пересечь сухопутную границу.

В связи с возникшими вопросами граждане могут связаться с посольством Азербайджанской Республики в Румынии по телефонам +407 487 77744, +407 409 90079 и по электронной почте bucharest@mission.mfa.gov.az.

Как известно, по ранее полученной информации, азербайджанские граждане могут выезжать из Украины в направлении Молдовы, Польши, Словакии и Венгрии.

Министерство иностранных дел еще раз обращается к гражданам Азербайджанской Республики, постоянно и временно проживающим в Украине, посетившим страну с туристическими или образовательными целями с просьбой держаться подальше от мест скопления воинских частей и объектов, оставаться дома или в безопасном месте и воздержаться от поездок.

В связи с особыми случаями наши граждане могут получить информацию, обратившись в Посольство Азербайджанской Республики в Киеве по телефону (+380 73) 5050000 и по электронной почте kiev@mission.mfa.gov.az, в Почетное консульство в Харькове по телефону (+38057) 7000531 и по электронной почте info.azconsulate@gmail.com

В зависимости от развития ситуации гражданам будет предоставлена​​дополнительная информация.