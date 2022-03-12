Отношения Азербайджана и Турции вступили в новый этап

Помимо того, что отношения Азербайджана и Турции уходят своими корнями глубоко в историю, в последние годы, особенно в период второй Карабахской войны, все мы стали свидетелями того, что они вступили в совершенно иной этап.

Об этом сказал Trend научный сотрудник Центра глобального управления Шанхайского университета Селимхан Ениаджун, передает Day.Az.

По его словам, несмотря на то, что Азербайджан и Турция проводят разную внешнюю политику, цели у них одни и те же.

"Позиции как Азербайджана, так и Турции по Украине совпадают. Одним из важнейших примеров такого единства в политике является Шушинская декларация. Подписав этот документ, Азербайджан и Турция еще более расширили военное, политическое, экономическое и дипломатическое сотрудничество.

Прошедшая на днях очередная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана свидетельствует о том, что это сотрудничество продолжается в чрезвычайно здоровом ключе", - добавил Ениаджун.