Территорию Украины покинули более 2,5 млн граждан

Статистика показывает, что более 2,5 миллиона граждан покинули территорию Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу журналистам чрезвычайный и полномочный посол Украины в Баку Владислав Каневский.

"Кроме того, около двух миллионов граждан фактически стали временно переселенными. Они выехали из мест, которые подвергаются обстрелам, в основном на запад Украины", - сказал Каневский.

По словам дипломата, совсем недавно была операция, связанная с эвакуацией и граждан Азербайджана.

"Это комплексная и очень слаженная работа. Она проходила во взаимодействии с Украиной. Обращаются те, которые прибыли еще до войны и теперь не могут выехать из-за того, что, во-первых, нарушена логистика, а, во-вторых, выезжать некуда потому, что в тех местах, где они живут, проходят обстрелы. И дома, в которых они проживали, разрушены. Или граждане азербайджанского происхождения, приехавшие из Харьковской области, которая тоже фактически с первых же дней подверглась нападению. Мы сейчас тесно взаимодействуем с МИД Азербайджана, таможенной службой, пограничниками, миграционной службой для того, чтобы комплексно решать вопросы, которые у них возникают по поводу места жительства, продления документов. Я благодарен азербайджанской стороне, компетентным органам, которые оказывают нам помощь", - сказал Каневский.