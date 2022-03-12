Армяне обстреляли Агдам, Ходжавенд и Ходжалы - Минобороны
11 марта с 17:00 до 21:00 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в Агдамском, Ходжавендском и Ходжалинском направлениях.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
"Подразделениями нашей армии, дислоцированными в указанных направлениях, были незамедлительно приняты адекватные ответные меры. В рамках принятых мер под прицелом находились исключительно боевые позиции членов незаконного вооруженного формирования. Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями", - говорится в сообщении.
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