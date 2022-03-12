Посол Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева за гуманитарную помощь

Хотел бы сердечно поблагодарить Президента Азербайджана Ильхама Алиева, правительство Азербайджана, весь азербайджанский народ за то, что в столь критическое, сложное для Украины время вы оказываете важную для нас гуманитарную помощь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу журналистам чрезвычайный и полномочный посол Украины в Баку Владислав Каневский.

Отметив, что это не первая гуманитарная помощь Азербайджана Украине, посол подчеркнул, что доставленный груз спасает сотни жизней мирных граждан, которые сейчас находятся под обстрелами.

"Именно отсюда отправляется то, что нужно именно в данный момент - медикаменты, медицинское оборудование, продовольствие. Это то, что демонстрировали Азербайджан и Украина многие годы. Мы не являемся просто стратегическими партнерами, мы являемся друзьями", - сказал Каневский.