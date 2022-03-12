Азербайджан предпринимает шаги для нормализации отношений с Арменией

Азербайджан предпринимает шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе дискуссий на тему "Перспективы инклюзивного мира на Южном Кавказе" в рамках Дипломатического форума в Анталье.

По его словам, в этом вопросе Азербайджан надеется на ответные шаги со стороны Армении.

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