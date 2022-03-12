Президент Ильхам Алиев предпринял очередной успешный шаг, а Армения упустила свой последний шанс

Автор: Trend News Agency

Накануне произошло еще одно историческое событие для региона. Между Азербайджаном и Ираном был подписан меморандум о взаимопонимании о создании новых коммуникаций. Таким образом, была заложена официальная основа для создания новых коммуникаций, которые свяжут Восточно-Зангезурский экономический район и Нахчыванскую Автономную Республику через территорию Ирана.

Согласно документу, между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана будут проложены новая железная и автомобильная дороги, а также линии связи и электропередачи.

Масштабы проекта очень большие. Таким образом, планируется построить четыре моста через реку Араз, в том числе два автомобильных и два железнодорожных, создать инфраструктуру связи и энергоснабжения. Эти мосты будут расположены в пяти километрах от границы с Арменией.

На границе Ирана и Азербайджана будет построен пункт пропуска, который сможет принимать не менее 1 000 грузовых автомобилей.

Таким образом, транспортно-коммуникационный ландшафт региона в целом меняется, связывая Азербайджан, Иран и Турцию и закладывая основу для нового многоцелевого коридора в Евразии, включающего автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и цифровой связи.

Подписание этого исторического документа показало, что, как сказал Президент Ильхам Алиев, связь Зангезура с Нахчываном будет реализована в любом случае.

Армения же в очередной раз осталась в проигрыше. Реваншистская деятельность армянского политического руководства в очередной раз оставила страну за бортом этого масштабного проекта. Правда, для армянского общества не впервой находиться в подобной ситуации: на протяжении последних 30 лет Армения была исключена из всех масштабных проектов в регионе. Эта возможность была для Армении последней надеждой.

А ведь Армении с ее находящейся в упадке экономикой, которая на протяжении последних 30 лет была исключена из всех международных проектов и потерпела поражение во второй Карабахской войне, жизненно необходимы иностранные инвестиции и участие в региональных и международных проектах.

Армения же вместо того, чтобы забыть о враждебности, воспользовалась этой исторической возможностью, чтобы на протяжении полутора лет чинить препятствия для создания Зангезурского коридора. Армения в очередной раз не выполнила взятые на себя обязательства и еще раз продемонстрировала миру, что не может быть надежным партнером.

Этот шанс, предложенный Азербайджаном, был неправильно понят армянским руководством. Армения посчитала, что может использовать это предложение как средство давления на Азербайджан, и попыталась затянуть этот процесс. Эти попытки Армении также не увенчались успехом.

Очередной шаг Президента Ильхама Алиева ошеломил Армению и ее сторонников.

Армения, в очередной раз упустив свой шанс, оказалась за бортом важного геостратегического проекта. В ближайшие годы армянское общество ощутит все последствия упущенной экономической возможности.

На фоне мировых событий и кризисов ближайшее будущее Армении выглядит отнюдь не радужным. Армянское общество, политическое руководство Армении должны еще раз серьезно задуматься, а стоило ли оно того?