Джейхун Байрамов и президент МККК обсудили без вести пропавших азербайджанцев

Сегодня в рамках участия в дипломатическом форуме в Анталье министр Джейхун Байрамов встретился с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел, на встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах многолетнего сотрудничества между Азербайджаном и МККК.

Была отмечена деятельность между Азербайджаном и МККК, направленная на устранение последствий военной агрессии Армении, продолжавшейся около 30 лет.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность продолжения соответствующей работы для получения информации о пропавших без вести лицах, в том числе для определения судьбы около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести с начала 1990 года.

На встрече стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, связанные с гуманитарной деятельностью.