Джейхун Байрамов и президент МККК обсудили без вести пропавших азербайджанцев
Сегодня в рамках участия в дипломатическом форуме в Анталье министр Джейхун Байрамов встретился с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером.
Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел, на встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах многолетнего сотрудничества между Азербайджаном и МККК.
Была отмечена деятельность между Азербайджаном и МККК, направленная на устранение последствий военной агрессии Армении, продолжавшейся около 30 лет.
Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность продолжения соответствующей работы для получения информации о пропавших без вести лицах, в том числе для определения судьбы около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести с начала 1990 года.
На встрече стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, связанные с гуманитарной деятельностью.
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