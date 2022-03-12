Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили региональную безопасность

12 марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов провел телефонный разговор с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, генерал-полковник З.Гасанов поздравил Х.Акара с 70-летием и пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и больших успехов в его деятельности по развитию Вооруженных сил Турции.

Стороны обсудили региональную безопасность, нынешнее состояние двустороннего военного сотрудничества и перспективы его развития.