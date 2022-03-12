Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Дипломатическом форуме в Анталье встретился с исполнительным директором Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече Кайрат Сарыбай с благодарностью отметил, что Азербайджан с первого дня оказывает постоянную поддержку СВМДА.

Он высоко оценил координирующую роль Азербайджана в мерах по укреплению доверия для безопасности и эффективного развития транспортных коридоров в рамках СВМДА, отметил встречу экспертов, состоявшуюся в сентябре прошлого года. Кайрат Сарыбай также подчеркнул, что создание безопасных и эффективных транспортных коридоров является одним из основных направлений в рамках СВМДА. Он проинформировал о подготовке к саммиту СВМДА, который состоится в октябре текущего года.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в рамках СВМДА, и страна активно участвует в работе этой платформы. Он отметил важность, которую Азербайджан придает развитию транспортных коридоров, и приоритетный характер этого направления. Министр также подчеркнул важность открытия Зангезурского коридора в контексте новых возможностей сотрудничества в регионе в постконфликтный период, выразил позицию Азербайджана по данному вопросу.

Глава МИД отметил, что Азербайджан поддерживает усилия по развитию платформы СВМДА.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, подготовке к саммиту СВМДА.