Ждем предложений по следующей встрече в рамках платформы "3+3"

Поскольку есть определенные проблемы в других регионах, мы ждем дополнительных предложений по дипломатическим каналам о следующей встрече в формате "3+3".

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сказал в субботу журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в кулуарах Дипломатического форума в Анталье.

Он отметил, что было принято решение о проведении очередной встречи в формате "3+3" в Турции, однако требуются уточнения по дипломатическим каналам.

Помощник Президента подчеркнул, что Азербайджан поддерживает платформу сотрудничества "3+3" и состоялось первое заседание в рамках платформы.

"Мы исходим здесь в основном из принципа региональной ответственности. Как страны региона мы, прежде всего, сами должны решать проблемы региона, объединять большой потенциал для сотрудничества. Можно привести в качестве примера достигнутое ранее транспортное соглашение между Азербайджаном, Турцией и Ираном. Это открывает большие возможности, как для нашего региона, так и для других регионов, включая Центральную Азию. Поэтому в рамках этой платформы есть большие возможности для сотрудничества. Однако в связи с определенными проблемами сейчас в других регионах мы ждем дополнительных предложений по дипломатическим каналам о том, как может пройти наша следующая встреча в формате "3+3". Было решено провести очередную встречу в формате "3+3" в Турции, просто этот вопрос нуждается в уточнении по дипломатическим каналам", - добавил он.