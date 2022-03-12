Было бы нелогичным отвергать предложения Азербайджана по нормализации отношений с Арменией

Было бы крайне нелогичным отвергать предложения Азербайджана по нормализации отношений с Арменией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом в субботу сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в кулуарах дипломатического форума в Анталье.

"Мы представили базовые принципы по нормализации армяно-азербайджанских межгосударственных отношений. Считаем, что было крайне нелогичным отвергать эти предложения. Будем ждать ответа армянской стороны. Прошел почти год с тех пор, как мы выдвинули предложение о мирном соглашении, и ответа на это не было. Однако после того, как мы предложили второй документ, представитель МИД Армении вчера озвучил планы страны обратиться к международным посредникам для начала переговоров в связи с мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Это в определенном смысле было ответной реакцией Армении на второе предложение", - сказал Джейхун Байрамов.