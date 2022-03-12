В ближайшем будущем будет подписан меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном

12 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках Дипломатического форума в Анталье встретился с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) Мигелем Анхелем Моратиносом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, на встрече Мигель Анхель Моратинос высоко оценил значение, придаваемое в Азербайджане межрелигиозному и межцивилизационному диалогу, а также работу, проводимую в этом направлении. Он отметил, что шаги, предпринимаемые Азербайджаном в этой сфере, знаменательные и образцовые. Вспомнив о своих визитах в Азербайджан в разное время, Мигель Анхель Моратинос подчеркнул, что во время последней поездки в нашу страну он посетил освобожденные от оккупации территории и своими глазами увидел совершенные там разрушения. Сообщив о том, что в рамках инициативы "Peace for Culture" по линии Министерства культуры Азербайджанской Республики предпринимаются шаги, направленные на укрепление сотрудничества с Азербайджаном на очередном этапе, Мигель Анхель Моратинос отметил, что в ближайшем будущем будет подписан меморандум о взаимопонимании и по этому случаю в Нью-Йорке будет проведено специальное мероприятие.

Выступивший затем министр иностранных дел Джейхун Байрамов отметил, что в Азербайджане люди, принадлежащие к разным национальностям и религиям, традиционно живут в условиях мира. Подробно проинформировав о традициях мультикультурализма в Азербайджане, министр отметил, что мультикультурализм является государственной политикой в нашей стране. В то же время Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан полон решимости предпринять шаги по реинтеграции в свое политическое, социальное, экономическое пространство граждан армянского происхождения, проживающих на подвергшихся влиянию конфликта территориях, обеспечив им такие же права и свободы, как и для всех граждан Азербайджана.

Касаясь шагов, направленных на сохранение и восстановление культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период, министр обратил внимание на сотрудничество с международными экспертами и структурами в деле сохранения, восстановления и реставрации на этих территориях всех образцов культурного наследия, независимо от их религиозной и этнической принадлежности, подчеркнув, что это показывает, насколько Азербайджан прозрачен и открыт в этом процессе.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.