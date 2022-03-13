Эксперты ООН, Всемирного банка и ЕС ознакомились с армянским вандализмом в Агдаме и Физули

Эксперты совместной оценочной миссии ООН, Всемирного банка и ЕС посетили Агдам и Физули.

Как сообщает Day.Az, об этом написал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов на своей странице в Twitter.

"Эксперты совместной оценочной миссии ООН, Всемирного банка и ЕС посетили Агдам и Физули. В ходе визита экспертам были показаны памятники городов, разрушенных во время оккупации, и они были проинформированы о будущем плане развития", - отметил спецпредставитель главы государства.