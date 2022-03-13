Зарубежные журналисты посетили Физули

Члены Ассоциации журналистов стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) посетили Физули.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

Он подчеркнул, что в ходе визита гостям были показаны памятники города, разрушенные во время оккупации, и они были проинформированы о будущем плане развития.