https://news.day.az/politics/1443970.html Зарубежные журналисты посетили Физули - ФОТО
Зарубежные журналисты посетили Физули - ФОТО
Члены Ассоциации журналистов стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) посетили Физули.
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.
Он подчеркнул, что в ходе визита гостям были показаны памятники города, разрушенные во время оккупации, и они были проинформированы о будущем плане развития.
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