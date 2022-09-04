Деловые круги Италии заинтересованы в Азербайджане, умеющем выполнять обязательства

Приглашение Президента Ильхама Алиева выступить на Форуме Черноббио в Италии основано на рациональных соображениях и интересе итальянских деловых кругов к стране, которая умеет выполнять свои обязательства. Кроме того, Ильхам Алиев на сегодня является одним из опытнейших глав государств, и в этом плане его персона, его мнение и подходы также представляют большой интерес

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Форум Черноббио, отметил он, финансируется деловыми кругами Италии, которые заинтересованы в том, чтобы продвигать свой бизнес. Понятно, что в современном мире большие бизнес-проекты требуют наличия двух составляющих. Это - надежность, гарантии, что бизнес от политической конъюнктуры не пострадает. И вторая составляющая - обеспечение безопасности в том регионе, в который они инвестируют. Азербайджан этим требованиям полностью соответствует, в отличие от Грузии и Армении.

"Армения, например, под предлогом якобы экологических причин разорвала контракт с зарубежной компанией, занимавшейся добычей золота на ее территории. Грузия заключила контракт на строительство крупного энергетического узла с турецкой компанией, а потом якобы под давлением экологов и протестующих граждан, выдвигая совершенно неаргументированнные требования, фактически ликвидировала этот контракт. Конечно же, это отрицательно отражается на бизнес-среде. Азербайджан же всегда выстраивает долговременные отношения на основе взятых на себя обязательств. В этом смысле наша страна - прекрасный партнер для итальянского бизнес-сообщества. И приглашение Президента Ильхама Алиева выступить на этом форуме, обозначить приоритеты страны основано на рациональных соображениях и интересе деловых кругов Италии к стране, которая умеет выполнять свои обязательства. Азербайджан реализовал масштабные многомиллиардные проекты, и ни по одному из них партнеры нашей страны не затевали с ней тяжб, никто не обвинял Баку в каких-то срывах договоренностей и невыполнении обязательств", - сказал политолог.

Отвечая на наши вопросы, Расим Мусабеков отметил, что Италия выиграла по сравнению, например, с Германией, которая очень сильно была завязана на российской нефти и угле и особенно на газе. И сегодня этой стране нелегко. Они срочно строят терминалы по приему сжиженного газа, вводят чрезвычайный режим экономии. Италия же и ее граждане имеют стабильный источник нефти и газа в лице Азербайджана. И более того, у них есть возможности для наращивания объемов азербайджанских углеводородов. Что является большим преимуществом по сравнению с другими странами, подчеркнул депутат.

"Италия с самого начала построила отношения с Азербайджаном, основанные на невмешательстве во внутренние дела. Она не пытается давать непрошенные советы, относящиеся к нашим отношениям с Арменией или нашей внутренней повестке. Аналогичным образом действует и Азербайджан. В наших отношениях есть стабильность, предсказуемость, и это создает хорошую основу для того, чтобы итальянский бизнес чувствовал себя в нашей стране очень уверенно и комфортно. А Азербайджан имеет в лице Италии надежного партнера, с которым можно строить долгосрочные планы по поставкам энергоресурсов. Проекты, связанные с энергетическими ресурсами, в большинстве очень затратны, и если страна вкладывает инвестиции, она должна быть уверена, что эти схемы будут поддержаны партнерами и никакие привнесенные обстоятельства не помешают налаженным деловым отношениям", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева