Вступил в должность новый глава миссии USAID в Азербайджане

Майкл Нербасс вступил в должность нового главы миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на USAID.

Ранее Нербасс занимал должность заместителя главы миссии в Пакистане. До назначения в пакистанский офис USAID он курировал деятельность USAID по стабилизации, экономическому росту, демократии и управлению в Ираке. Нербасс присоединился к USAID в качестве сотрудника дипломатической службы в 2001 году. Он работал в Афганистане, Анголе, Грузии, Гватемале, Индонезии, Ираке и в Африканском бюро USAID в Вашингтоне.

Майкл Нербасс получил степень магистра в области стратегии национальной безопасности в Национальном военном колледже, степень магистра в области международных отношений в Школе передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса и степень бакалавра в области фольклора в Калифорнийском университете в Беркли.

В качестве главы миссии в Азербайджане он будет курировать программы USAID в поддержку приоритетов страны.

"Я с нетерпением жду дальнейших успехов программ развития USAID в Азербайджане и укрепления наших партнерских отношений с правительством, сообществом доноров, частным сектором и гражданским обществом", - сказал Нербасс.

С 1991 года USAID выделило более 427 миллионов долларов на развитие проектов в Азербайджане.