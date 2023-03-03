Австралия, Индия, США и Япония поддержали инициативу Президента Ильхама Алиева о расширении состава Совбеза ООН

Австралия, Индия, США и Япония поддержали инициативу Президента Азербайджана Ильхама Алиева о расширении состава Совета безопасности ООН.

Так, главы МИД Австралии, Индии, США и Японии выступили за расширение числа членов Совета Безопасности ООН. Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении министров.

Согласно заявлению, участники обязуются "активно и конструктивно" участвовать в процессе переговоров по реформированию Совета Безопасности ООН.

Отметим, что в ходе выступления на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку 2 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что состав Совета Безопасности должен быть расширен, чтобы сделать его более представительным и географически более справедливым.

Глава государства подчеркнул, что Совет Безопасности ООН напоминает о прошлом и не отражает современную реальность.

"Состав Совета Безопасности должен быть расширен, чтобы сделать его более представительным и географически более справедливым.

Одно постоянное место должно быть предоставлено Движению неприсоединения, а страна, занимающая пост председателя Движения, должна иметь это место на основе ротации. Я призываю страны-члены ДН начать консультации по этому вопросу и представить свое мнение соответствующему комитету ООН.

Мы также поддерживаем выделение для Африки постоянных мест в Совете Безопасности", - сказал Президент Ильхам Алиев.