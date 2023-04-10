Иран дал добро на армянизацию Тебриза?

Автор: Лейла Таривердиева

МИД Ирана выступил с удивительным заявлением относительно высылки из Азербайджана четырех сотрудников посольства ИРИ, объявленных персонами нон-грата. Напомним, что в на минувшей неделе иранский посол был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, где до его сведения было доведено, что четверо сотрудников должны покинуть территорию страны в течение 48 часов за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

Высылка дипломатов была встречена иранской стороной с большим раздражением. МИД Ирана назвал требование Баку недружественным шагом и потребовал соблюдать принципы добрососедства... Кто бы говорил о "дружественности" и "добрососедстве". Кроме того, высылка дипломатов это ничто по сравнению с организованным властями и силовиками ИРИ терактом в отношении посольства Азербайджана, убийством сотрудника дипмиссии и героизацией террориста.

Одним словом, в Иране снова обиделись, постаравшись не увидеть бревна в своем глазу. А бревно огромное, толстое и трухлявое. Азербайджан тоже старался дипломатично его не замечать, оберегая те самые принципы добрососедства, в то время как Иран, по большому счету, никогда не был добрым соседом нашей стране. Все годы армянской оккупации он сотрудничал с агрессором, помогал грабить и разрушать азербайджанские территории, в годы Первой карабахской войны негласно поддерживал оккупантов и сегодня тоже продолжает делать то же самое, обещая капитулянту-Армении всяческую поддержку в ее возможных проблемах с Баку. Все это известные и неоднократно освещенные в СМИ факты. Причем, иранская сторона никогда не старалась их опровергать или оправдываться. По-видимому, там считают, что поступают правильно.

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На фоне этих обидок в иранских соцсетях и СМИ снова всплыла тема создания в Тебризе "музея истории армян". Сообщается, что об этом еще год назад заявил местным СМИ начальник главного управления культурного наследия, ремесел и туризма провинции Восточный Азербайджан Ахмад Хамзазаде. Такое провокационное решение было принято в сговоре с армянской епархией. Как раз в апреле прошлого года, в канун очередного дня "геноцида армян" иранские власти сделали подарок армянам, дав добро на армянизацию Южного Азербайджана. Сейчас на календаре апрель, и тема снова всплывает. Армянские пользователи соцсетей удивляются, что прошел год, а музей все еще не открыт. Представляем, как бы они удивились, узнав, что проект был задуман не в 2022, а в 2013 году. Десять лет назад армянские власти анонсировали открытие музея, которое должно было вот-вот состояться. Не знаем, что помешало. Возможно, испугались местных азербайджанцев, или же Баку выразил свое недовольство, и Тегеран решил не нагнетать ситуацию, чтобы ему не напомнили, что он вместе с Арменией снимает сливки с результатов Первой карабахской войны.

В принципе, никаких проблем для открытия такого музея не было, но он не открылся. Открыться он должен был в здании местной армянской школы, экспонаты собрала церковь. Оставалось только сделать ремонт, но его все делают и делают и никак не закончат. Не исключено, что, учитывая нынешнюю ситуацию в ирано-азербайджанских отношениях, такой музей в Тебризе, столице Южного Азербайджана, все же появится.

Кто-то скажет, что в Тебризе, мол, существует Азербайджанский музей, почему бы не быть армянскому? Дело в том, что Азербайджанский музей не посвящен истории азербайджанцев, он посвящен истории Ирана, частью которого в настоящее время является провинция Восточный Азербайджан. Армянский же музей будут посвящен собственно истории армян. Это, как говорится, две большие разницы.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

"Трудно сказать, о чем думает иранский чиновник, обещавший армянам такой музей. Ну, откроют они музей, и что это даст, кроме того, что вызовет негативную реакцию местных азербайджанцев? Вначале эта реакция будет направлена на сам музей, а придет время, достанется и самому Хамзазаде. Открытие такого музея будет оскорблением для азербайджанцев Ирана. Азербайджанцы не забыли деяния армянских банд во время Первой мировой войны, проводившиеся ими кровавые рейды и резню. После этого открывать армянский музей в Тебризе? Это надо окончательно потерять ум и совесть.

Что касается заявления МИД Ирана по поводу высылки ее дипломатов, занимавшихся в Азербайджане деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом... Ну, они должны же были что-то сказать, вот и сказали. Не думаю, что их слова звучат сколько-нибудь убедительно для нашего МИДа. В Азербайджане пресекали и будут пресекать еще более решительно любые попытки Ирана под прикрытием дипломатических, культурных, торговых связей создавать здесь сою агентурную сеть. После того, как при прямом подстрекательстве и попустительстве иранских властей было совершено террористическое нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, иранскому МИДу лучше прикусить язык и помолчать".

ДЛЯ СПРАВКИ: После октябрьского переворота 1917-го года в Петрограде российские войска покинули Иран. В этих условиях британское командование с целью как-то восполнить образовавшийся на Кавказском фронте вакуум сформировало из армян и ассирийцев азербайджанских городов Салмас и Урмийе отряды под началом русских и французских офицеров. Общее командование этими силами осуществлял армянин Ага Петрос, а политическое руководство - ассирийский лидер Буньямин Маршинун. Эти силы совершили марш из Салмаса в Урмийе, где устроили погром местных азербайджанцев. Армяне врывались в их дома, грабили и убивали, не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков. По некоторым данным, было сожжено дотла 500 домов. В эти трагические дни город не получил помощи ни из Тегерана, ни от наместника Азербайджана и наследника престола Мохаммеда Гасана Мирзы Каджара, находившегося в Тебризе. В результате, как писал А.Кесреви, только за один день армянские боевики убили 10 тысяч человек. Массовые погромы азербайджанцев были устроены также в городах Маку и Хой (genocide.preslib.az).