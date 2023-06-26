https://news.day.az/politics/1576724.html В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих - ФОТО - ВИДЕО
В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих - ФОТО - ВИДЕО
26 июня - в День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих в сопровождении военных оркестров по различным улицам и проспектам столицы, а также в городах Барда и Шуша.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны, сначала минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева и тех, кто погиб за свободу нашей Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Во время марша военные оркестры исполняли патриотические военные песни.
Военные марши вызвали большой интерес у наших граждан.
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