Армянские попрошайки добрались до Монако

Автор: Зульфугар Ибрагимов

После праздников в соцсетях было много шума вокруг проводившихся в канун Нового года армянскими блогерами-мошенниками сборов на елочки и подарочки для детей карабахских армян, по глупости покинувших Азербайджан и теперь прозябающих в Армении. Объявлялись сборы, сопровождавшиеся слезливыми текстами о трудной доле "беженцев" и жертв "этнических чисток". В течение всего прошлого года те же блогеры рыдали и выставляли банковские реквизиты ради прокормления, утепления и заправки авто "моримых голодом и холодом" карабахских армян. Деньги собирались и уходили в никуда, В никуда, кстати, уходили и миллионы, десятилетия собиравшиеся на мошеннических марафонах фонда "Айастан". Эти миллионы, которые выгребались из карманов диаспоры, могли бы решить хоть какие-то проблемы Армении и сепаратистов. И они решили проблемы, но не их, а кого-то другого.

Где елочки и подарочки? - требуют отчета у блогеров сердобольные армяне и их фанаты.

Интересно, будут ли требовать отчета за потраченные средства зрители, которые посетят в этот понедельник концерт известного французского певца Патрика Фиори (в миру Шушаяна) в соборе Монако? Местная неправительственная организация, руководимая армянкой, зная об армянском происхождении певца (очень хорошего, между прочим), пригласила Шушаяна в Монако провести благотворительный концерт для сбора средств в пользу армян Карабаха. Деньги будут переданы некой ассоциации, которая уже в Армении потратит их на карабахцев. Об этом пишет французское СМИ. Сообщается, что зал местного собора вмещает 500 человек, и 80 процентов мест уже занято. Еще бы - концерт окружен слезливыми речами о "многострадальности" армян и необходимости христианского братства. В Монако живет богатая публика, послушав о злоключениях "маленького, но гордого народа", они непременно раскошелятся.

Привычка обирать диаспору у армянства имеет давние традиции. Чуть что - объявляется акция, марафон или вот концерт, чтобы заставить соплеменников и сочувствующих вытаскивать банковские карты или наличные. Куда уходят потом эти деньги, сами адресаты не знают. Их жизнь от щедрости диаспоры лучше не становится. Армянские марафоны и благотворительные акции - это мошенничество, игра на чувствах и страхах армян диаспоры, а также на неинформированности и ксенофобии обществ тех стран, где армяне живут. Особенно хорошо удается проворачивать такие дела во Франции, играя еще и на христианских мотивах.

Одним словом, кто-то в Армении завтра станет на сотню тысяч долларов богаче.