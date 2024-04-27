Азербайджанские военные принимают участие в международных учениях "EFES - 2024"

В городах Стамбул и Измир Турецкой Республики проходят многонациональные учения "EFES - 2024" с участием личного состава общей численностью 1567 человек из 49 стран.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

В учениях, состоящих из командно-штабного этапа с компьютерной поддержкой и этапа боевой стрельбы, задействована группа военнослужащих азербайджанской армии.

Многонациональные международные учения "EFES - 2024" продлятся до 30 мая.

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