https://news.day.az/popularblog/1628935.html Виктория Боня поделилась фото без макияжа
Виктория Боня поделилась фото без макияжа
Блогер и модель Виктория Боня показала, как выглядит ее лицо без косметики. Звезда поделилась новой фотографией в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В кадре 44-летняя Виктория Боня предстала в белой футболке свободного кроя и бежевой шапке. На шее блогера лежали розовые наушники AirPods Max. Знаменитость дополнила образ золотыми серьгами. Виктория Боня позировала без макияжа.
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