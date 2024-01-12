Виктория Боня поделилась фото без макияжа

Блогер и модель Виктория Боня показала, как выглядит ее лицо без косметики. Звезда поделилась новой фотографией в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В кадре 44-летняя Виктория Боня предстала в белой футболке свободного кроя и бежевой шапке. На шее блогера лежали розовые наушники AirPods Max. Знаменитость дополнила образ золотыми серьгами. Виктория Боня позировала без макияжа.

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