В Китае женщина укрылась от дождя в лотерейном магазине и выиграла $140 тысяч, пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам владельца торговой точки, женщина зашла внутрь во время внезапного ливня и поинтересовалась, есть ли в продаже лотерейные билеты с мгновенным выигрышем.

"Раз уж я застряла под дождем, можно немного поиграть", - сказала посетительница.

Женщина купила 30 билетов по цене $4 за штуку. На шестом билете ее ожидала удача - главный приз в размере $140 тысяч.

"У меня подкашивались руки и ноги. Я никогда не представляла себе такого даже во сне", - поделилась эмоциями победительница.

Несмотря на выигрыш, женщина предпочла не афишировать свой успех. Она добавила, что собирается и дальше ходить на работу и пока не знает, как распорядится джекпотом.