Умер болливудский «злодей» Анупам Шийам

Индийский актер Анупам Шийам скончался на 64-м году жизни, сообщает Times Of India, передает Day.Az.

Несколько дней назад его госпитализировали с болезнью почек, он находился в палате интенсивной терапии.

В последние два дня жизни Анупам Шийам находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Смерть наступила из-за полиорганной недостаточности.

В марте 2020 года болливудский актер уже пережил госпитализацию из-за проблем с почками. После этого ему был назначен регулярный диализ почек. Несмотря на процедуры, которые необходимо было проходить три раза в неделю, артист продолжал сниматься - он не хотел подвести поклонников. "Я хочу снова веселить зрителей", - признавался он.

Анупам Шийам начал актерскую карьеру в 1993 году, чаще всего играл злодеев. Снялся в фильмах "Лагаан: Однажды в Индии", "Любовь с первого взгляда", "Безумная любовь", "Веселые мошенники" и "Мунна Майкл".