Суд оставил поместье недееспособной Бритни Спирс под контролем ее отца

В США суд не встал на сторону Бритни Спирс в споре за ее имущество, в том числе и за ее особняк. Поместье осталось в распоряжении ее отца, которого суд назначил опекуном певицы из-за ее "недееспособности".

Адвокаты певицы требовали немедленно отобрать у отца Спирс право распоряжаться особняком еще до основного слушания по ее делу, и после отказа суда певица сможет вернуть себе контроль за поместьем не раньше 29 сентября, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Напомним, этим летом Бритни Спирс, которая уже 13 лет находится под опекой отца, сделала шокирующие заявления в суде и попросила освободить ее из-под опеки.

Она рассказала, что из-за опекунства вынуждена работать без выходных, не может выйти замуж и родить (против ее воли ей была установлена внутриматочная спираль), также не имеет доступа к собственным деньгам, не может сама вести переговоры, встречаться со своими детьми и так далее.

Под опеку она была помещена еще в 2008 году - после ряда скандалов певица признана временно недееспособной. Сейчас Бритни продолжает выступать против своего отца Джейми Спирса.