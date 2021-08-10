Борющаяся с онкологией «Топпуш баджи» выздоравливает и благодарит врачей

Заслуженная артистка Тунзаля Алиева, популярность которой принес образ "Топпуш баджи" в программе "Çal-çağır", сообщила в социальной сети Instagram последние новости о состоянии своего здоровья, передает Day.Az.

"Годами я прихожу в палату № 419... С одной надеждой на выздоровление... И я выздоравливаю... Правда я уже потеряла счет, сколько раз была здесь... Но для прохождения химиотерапии я становлюсь гостем в этой комнате уже в 25 раз...

Выражаю глубокую признательность ценному и очень образованному профессиональному врачу Эльчину Мансурову и всему медицинскому персоналу Национального центра онкологии. Также выражаю искреннюю любовь и уважение начальнику отделения химиотерапии Эльхану Казимову и всем сотрудникам данного отделения за их бесконечное внимание. Надеюсь, и этот шаг мы пройдем вместе..."

Напомним, что актрисе был поставлен онкологический диагноз в августе 2018 года - болезнь Т.Алиевой получила широкую скандальную огласку в СМИ в связи с тем, что она начала собирать в прямом эфире деньги на погашение ипотечного кредита, заявляя, что не может работать по состоянию здоровья. Но вскоре актриса сделала заявление, что болезнь отступила и она пошла на поправку, однако ремиссия оказалась недолгой - в мае Т.Алиевой был вновь поставлен онкологический диагноз, у актрисы диагностировали рак почек.