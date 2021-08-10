«Будет проситься домой»: директор МакSим — о скорой выписке певицы

Директор госпитализированной с пневмонией певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала о том, что в ближайшем времени можно ожидать выписки артистки из больницы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее оценкам, это может произойти в ближайшие полторы недели. "Слабость, головокружение, конечно, есть. Но настрой у нее боевой и настроение отличное. А поскольку в больницах Марина лежать не любит, то сама будет проситься домой", - цитирует Соколову "ФедералПресс".

Соколова напомнила, что летать самолетами и петь певица пока не может, так что о возвращении к гастрольной деятельности говорить пока рано. "Этого врачи не могут прогнозировать. Случай исцеления и так уникальный: обычно после такого тяжелого течения болезни люди не выживают", - призналась директор звезды.

МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Через несколько дней медики диагностировали у артистки сильное поражение легких. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. С тех пор состояние Максимовой долгое время оставалось тяжелым, хотя периодически ее выводили из медикаментозного сна. Новости об улучшении состояния появились 31 июля. 3 августа стало известно, что певица начала дышать самостоятельно.

Впервые после искусственной комы МакSим вышла на связь с поклонниками в Instagram 9 августа. Она опубликовала пост, в котором поблагодарила за поддержку тех, кто искренне переживал за нее в течение последних недель, и сказала, что все еще очень слаба.