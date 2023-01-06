Режиссер Джеймс Кэмерон раскрыл подробности третьей части "Аватара" в беседе с французским телеканалом 20 Minutes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кэмерон рассказал, что в будущем фильме появится клан на'ви, отличающийся от всех остальных. "В первых фильмах есть очень отрицательные примеры людей и очень позитивные примеры на'ви. В "Аватаре-3" мы сделаем все наоборот", - сказал он.

В третьей части Кэмерон обещал показать культуры Пандоры, которые зрители ранее не видели, в том числе "воинственное племя огня".

По словам режиссера, следующие фильмы будут лучшими. "Мы будем исследовать новые миры, продолжая историю главных героев. Могу сказать, что последние части будут лучшими. Остальные были введением, своего рода подготовкой стола к главному блюду", - подчеркнул он.