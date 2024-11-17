https://news.day.az/society/1707975.html Смертельное ДТП в Азербайджане В селе Йеникенд Сиязанского района легковой автомобиль марки "ВАЗ 2106", управляемый 39-летним А.Теймуровым, столкнулся с автомобилем марки "Опель", управляемым 31-летним Ясером Багировым. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате ДТП А.Теймуров погиб на месте происшествия. По данному факту проводится расследование.
Смертельное ДТП в Азербайджане
В селе Йеникенд Сиязанского района легковой автомобиль марки "ВАЗ 2106", управляемый 39-летним А.Теймуровым, столкнулся с автомобилем марки "Опель", управляемым 31-летним Ясером Багировым.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате ДТП А.Теймуров погиб на месте происшествия.
По данному факту проводится расследование.
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