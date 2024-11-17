Смертельное ДТП в Азербайджане

В селе Йеникенд Сиязанского района легковой автомобиль марки "ВАЗ 2106", управляемый 39-летним А.Теймуровым, столкнулся с автомобилем марки "Опель", управляемым 31-летним Ясером Багировым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате ДТП А.Теймуров погиб на месте происшествия.

По данному факту проводится расследование.