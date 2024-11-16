https://news.day.az/world/1707963.html Редкое явление дугового шквала в Испании - ВИДЕО Редкое явление дугового шквала было запечатлено вчера в городе Лепе автономного сообщества Андалусия (Испания). Как передает Day.Az, продолжаются аномальные ливни в страдавшей в первом полугодии от продолжительной засухи Испании.
Редкое явление дугового шквала в Испании - ВИДЕО
Редкое явление дугового шквала было запечатлено вчера в городе Лепе автономного сообщества Андалусия (Испания).
Как передает Day.Az, продолжаются аномальные ливни в страдавшей в первом полугодии от продолжительной засухи Испании.
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