Редкое явление дугового шквала в Испании

Редкое явление дугового шквала было запечатлено вчера в городе Лепе автономного сообщества Андалусия (Испания).

Как передает Day.Az, продолжаются аномальные ливни в страдавшей в первом полугодии от продолжительной засухи Испании.