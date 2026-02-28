Звезда «Друзей» прикована к кровати

Звезда сериалов "Женаты... С детьми" и "Друзья" Кристина Эпплгейт рассказала, что оказалась прикована к постели из-за постоянных болей. Подробностями своего состояния 54-летняя артистка поделилась с изданием People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам борющейся с рассеянным склерозом актрисы, она еще пытается провожать 15-летнюю дочь Сэди в школу и на другие мероприятия. В остальное время она почти не встает.

"Это единственное время, когда мы можем побыть вдвоем. Я говорю себе: "Просто довези ее в целости и сохранности и возвращайся домой, в постель". Это я и делаю", - рассказывает артистка.

Болезнь вызывает у Эпплгейт слабость, онемение, трудности при ходьбе и проблемы со зрением.

Несколько лет назад Эпплгейт впервые рассказала, что борется с рассеянным склерозом. В 2024 году она также призналась, что боролась с анорексией.