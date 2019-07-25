https://news.day.az/society/1141332.html В этих частях Лянкярана будут перебои с газом
В этих частях Лянкярана будут перебои с газом
При проведении строительных работ на территории села Шову Лянкяранского района был поврежден газопровод диаметром 163 мм. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".
В связи с этим до завершения ремонтных работ приостановлено газоснабжение порядка 350 абонентов в селах Шову, Тенгиван и Сияблы.
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