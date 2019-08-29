Автобус, попавший вчера вечером в ДТП в Лянкяране, работал незаконно. Как передает Day.Az, об этом сказала в четверг Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

"Это был не регулярный автобус, перевозивший пассажиров. Он перевозил рабочих или работал по заказу. Водитель, который работал, не проинформировав Службу и не получив знак отличия, скончался на месте происшествия", - сказала Аллахъярова.

В результате ДТП, произошедшего накануне в 19:30 в Лянкяране с участием автобуса, в Центральную районную больницу с различными травмами были доставлены 23 человека, сообщил Trend ранее со ссылкой на пресс-службу минздрава.

Водитель автобуса скончался на месте.

10 человек продолжат лечение в больнице, в том числе две женщины находятся в реанимации, остальные будут выписаны на амбулаторное лечение.

Состояние одной из женщин (42 года) расценивается как критическое. Она получила открытую черепно-мозговую травму, и находится в коме. У другой женщины закрытая черепно-мозговая травма и сломано ребро. Ее состояние тоже тяжелое.

Состояние восьми женщин, находящихся в отделении травматологии, расценивается как средней тяжести.

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