В "оранжевых зонах" Азербайджана ношение медицинских масок в общественных местах обязательно

Ношение медицинских масок в общественных местах "оранжевых зон" в Азербайджане обязательно.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, в связи с этим Оперативный штаб и общественные деятели делают призывы к общественности.

"Люди должны соблюдать эти требования. Наблюдения показывают, что в маршрутных автобусах граждане не соблюдают правила, не носят маску, не соблюдают социальную дистанцию. Однако ношение защитных средств в общественном транспорте обязательно. После утверждения правил в связи с этим общественность будет дополнительно проинформирована. Далее пассажиры будут обязаны соблюдать эти правила", - сказал Ибрагим Мамедов.